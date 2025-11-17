PLAYOFFS DEL TORNEO CLAUSURA 2025: CLASIFICADOS Y CÓMO ESTÁN HOY LOS CRUCES DE OCTAVOS DE FINAL
El certamen de la Liga Profesional de Fútbol entra en su etapa de definición y se van definiendo las llaves de playoffs.
- Zona A tiene a los 8 clasificados confirmados: Boca, Unión, Racing, Central Córdoba, Argentinos Juniors, Barracas Central, Tigre, y Estudiantes.
- Zona B tiene 7 clasificados: Rosario Central, Lanús, Deportivo Riestra, Vélez, San Lorenzo, River, Talleres, mientras que Sarmiento está hoy adentro, pero Gimnasia tiene chances de desplazarlo.
Cómo están hoy los cruces de playoffs del Torneo Clausura 2025
Los octavos de final, hoy, se encuentran así:
- Boca (1° Zona A) vs. Sarmiento de Junín (8° Zona B)
- Vélez (4° B) vs. Argentinos Juniors (5° A)
- Lanús (2° B) vs. Tigre (7° A)
- Racing (3° A) vs. River (6° B)
- Rosario Central (1° B) vs. Estudiantes (8° A)
- Central Córdoba (4° A) vs. San Lorenzo (5° B)
- Unión de Santa Fe (2° A) vs. Talleres (7° B)
- Deportivo Riestra (3° B) vs. Barracas Central (6° A)
Cómo se jugarán los playoffs del Clausura 2025
Los octavos de final del Torneo Clausura 2025 se jugarán en el estadio del mejor ubicado en la clasificación. Mismo caso para los cuartos y las semifinales. La única instancia donde varía es en la final, que será disputada en una sede neutral a confirmar.
Todos los duelos eliminatorios serán a partido único, tal como venía ocurriendo en las anteriores Copas de la Liga. A diferencia del formato del Torneo Apertura, todas las instancias contarán con tiempo extra en caso de igualdad tras la finalización del tiempo regular, en caso de persistir habrá definición por penales.