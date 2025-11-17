Playoffs del Torneo Clausura 2025: clasificados y cómo están hoy los cruces de octavos de final

El Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol se encuentra en plena disputa de última jornada de la primera etapa, y ya definida la permanencia y los descenso, empiezan a definirse los puestos y las clasificaciones a los playoffs.

El certamen establece que los primeros ocho de cada grupo pasarán a octavos de final. Los equipos se cruzarán a partido único, donde el mejor ubicado definirá de local en cada instancia previo a la final, que se disputará en cancha neutral, tal cual ocurrió en el Apertura.

Mientras se cierra la fecha, el Torneo Clausura ya tiene a varios clasificados:

Zona A tiene a los 8 clasificados confirmados: Boca, Unión, Racing, Central Córdoba, Argentinos Juniors, Barracas Central, Tigre, y Estudiantes.

Zona B tiene 7 clasificados: Rosario Central, Lanús, Deportivo Riestra, Vélez, San Lorenzo, River, Talleres, mientras que Sarmiento está hoy adentro, pero Gimnasia tiene chances de desplazarlo.