FÚTBOL LIBRE POR CELULAR: CÓMO VER EN VIVO PLATENSE VS. GIMNASIA
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Platense vs. Gimnasia por el Torneo Clausura 2025.
Platense vs. Gimnasia: probables formaciones
- Platense: Andrés Desábato; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Óscar Salomón, Tomás Silva; Rodrigo Herrera, Leonel Picco, Rodrigo Márquez, Guido Mainero; Ignacio Schor y Maximiliano Rodríguez. DT: Hernan Lamberti.
- Gimnasia: Nelson Insfran; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahita; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
Cómo ver en vivo Platense vs. Gimnasia
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.