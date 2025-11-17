Los dos posibles rivales de Boca en los octavos de final del Torneo Clausura 2025

Boca, que poco a poco va encontrando el mejor nivel de los últimos años, ya aseguró la clasificación a la Copa Libertadores y a los playoffs del Torneo Clausura 2025, y ahora espera el resultado entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Platense para conocer a su rival en los octavos de final del certamen que está más apasionante que nunca.

Tras su triunfo por 2 a 0 ante Tigre, el Xeneize cerró la fase regular en lo más alto de la zona A y tendrá la ventaja de definir todas las series en La Bombonera hasta una eventual final. La expectativa ahora pasa por el último partido pendiente de la zona B, donde el Lobo visitará al Calamar.

Actualmente, el rival del equipo de Claudio Úbeda en octavos es Sarmiento de Junín, que ocupa el octavo puesto con 20 puntos y espera sin margen a que el Lobo no gane. El equipo dirigido por Facundo Sava depende de que Gimnasia no sume de a tres para mantener su lugar en los playoffs.

Los dos posibles rivales de Boca en los octavos de final del Torneo Clausura Gimnasia, con 19 puntos, necesita un triunfo para meterse entre los ocho mejores. Un empate o una derrota lo dejarán afuera. Si el Lobo gana, desplazará a Talleres al octavo lugar y se quedará con el séptimo puesto, lo que modificaría los cruces actuales. En ese escenario, el equipo cordobés pasaría a ser el rival de Boca en octavos, ya que quedaría en el octavo lugar de la zona B. Sarmiento, mientras tanto, quedaría eliminado.

Con cualquier resultado que no sea un triunfo del Lobo, nada cambiará: Sarmiento permanecerá como el contrincante de Boca y Talleres retendrá su posición actual.