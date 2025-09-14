PLANTAS Y HUMANOS: ¿QUIÉN ES MÁS COMPLEJO?

Fue una mujer la primera en denunciar los efectos colaterales del uso desmedido y descontrolado de los agroquímicos: Rachel Carson.

Como vimos, una bióloga marina de escasos recursos, ocupó diferentes puestos en el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos, hasta que, tras alcanzar cierto éxito como redactora freelance, pudo dedicarse a la escritura a tiempo completo.

Luego de algunos libros que se convirtieron en clásicos de su materia —compilados en la llamada Trilogía del mar—, Carson publicó en 1962 Primavera silenciosa, el cual trata sobre el uso devastador del DDT y de otros insecticidas sintéticos.

A partir de allí, analiza en forma lúcida de qué manera, al fumigar sin ton ni son bosques y plantaciones, matamos no solo a los insectos, sino también todo tipo de vida: aves, peces, mamíferos y, a la larga, al propio ser humano. Con una combinación de minuciosa investigación científica y un estilo hermoso y sobrecogedor, la “poeta del mar” —tal como fue llamada— logró hacer comprensible el profundo alcance del problema.

Primavera silenciosa fue un enorme éxito editorial, pero recibió —qué sorpresa— una enorme oposición de la industria. En junio de 1963, mientras su obra se difundía por el mundo entero, ella comparecía ante el Comité de Riesgos Medioambientales del Senado de los Estados Unidos y abría su intervención con estas palabras: “El problema que han decidido abordar hoy debe resolverse en nuestra época. Tengo la firme convicción de que debemos dar un primer paso ahora, aquí, en esta reunión”.

Y su celo y su premura no eran solo retórica. Ella misma estaba muriendo: al momento de la publicación de Primavera Silenciosa, Rachel Carson tenía cáncer de mama, y cuando declaró ante el Senado el tumor se había extendido al hígado. El uso del DDT en la agricultura se prohibió en Estados Unidos en 1972, en gran medida gracias a la enorme repercusión de su libro. Rachel, sin embargo, no pudo disfrutar de aquella noticia, falleció en 1964 a la edad de cincuenta y seis años.

Primavera silenciosa es considerado el primer texto divulgativo sobre el impacto ambiental y se ha convertido en un clásico de la concientización ecológica. En 2006, fue seleccionado entre uno de los veinticinco libros de divulgación científica más influyentes de todos los tiempos por los editores de la revista Discover.

A partir de aquella publicación, cada día resulta más acuciante la presión que enfrenta la agricultura industrial por parte de distintos sectores de la sociedad.

Expresiones como “dejen de fumigarnos”, campañas mediáticas contra los “agrotóxicos” y proyectos de impuestos para gravar los fitosanitarios son solo algunas de estas.

Foto: SENASA

Expresiones que, justo es decirlo, cuentan con no pocos argumentos: aquella profecía de una primavera sin pájaros —la metáfora central que ofrecía el libro— anticipó el dilema donde hoy nos encontramos atrapados: por un lado, los agricultores necesitan de los agroquímicos para alimentar a una población que no deja de crecer y demandar, mientras que, al mismo tiempo, nuestro planeta da claras e inequívocas señales de agotamiento.

Durante siglos, hemos creído que los humanos ocupamos la cima de la vida en la Tierra. Desde una visión religiosa hasta una perspectiva cultural y tecnológica, se nos ha enseñado que somos los “reyes de la creación”, el producto final de una evolución que nos hizo superiores al resto de los seres vivos.

Pero la biología moderna cuestiona esta jerarquía. Cuando se examinan los organismos desde el punto de vista genético y evolutivo, descubrimos que esa supuesta superioridad no es tan clara. De hecho, en algunos aspectos, organismos tan silenciosos como las plantas podrían dejarnos boquiabiertos.

¿Quién tiene más ADN?

Podría parecer lógico pensar que, cuanto más complejo es un ser vivo, más ADN necesita. Sin embargo, la realidad no funciona así. Los humanos tenemos alrededor de 3.200 millones de pares de bases en nuestro genoma y unos 20.000 genes codificantes. Nada mal.

Pero el trigo, por ejemplo, tiene más de 100.000 genes y un genoma cinco veces más grande. Otras plantas, como algunas especies de lirios, superan el tamaño del genoma humano por más de 30 veces.

Esto puede sonar sorprendente: ¿cómo es posible que organismos sin cerebro, sin movilidad y sin lenguaje tengan más genes que nosotros?

Genoma grande no significa complejidad biológica

La clave está en que tener más genes o más ADN no equivale a ser más complejo biológicamente. Muchas plantas tienen genomas grandes porque han duplicado sus cromosomas varias veces (son poliploides) o porque acumulan secuencias repetitivas que no tienen una función clara.

En cambio, la complejidad biológica está en la organización, la especialización y la regulación de esos genes. En los humanos, un solo gen puede dar lugar a múltiples proteínas mediante procesos como el splicing alternativo, y hay redes sofisticadas de control que regulan cuándo, dónde y cómo se expresa cada gen. Esta capacidad permite el desarrollo de órganos tan especializados como el cerebro, el corazón o el sistema inmunológico.

Así que, aunque las plantas puedan tener más material genético, los humanos lo usamos de formas mucho más integradas y especializadas, lo que nos otorga una complejidad funcional mayor.

¿Y desde la evolución? ¿Estamos más “adelantados”?

Otro error común es pensar que la evolución tiene un destino o una dirección, como si algunos seres vivos fueran más “avanzados” que otros. En realidad, todas las especies actuales han evolucionado durante el mismo tiempo, desde el origen de la vida.

Las plantas, por ejemplo, han sobrevivido a extinciones masivas, han colonizado casi todos los hábitats del planeta y siguen siendo la base de la mayoría de los ecosistemas. Su éxito no se mide en su número de neuronas, sino en su capacidad de adaptación.

La evolución no premia la inteligencia, sino la eficiencia en sobrevivir y reproducirse.

Nuestra responsabilidad como especie consciente

Entender que los humanos no estamos en la cima de una pirámide evolutiva, sino dentro de una red interconectada de seres vivos, debería cambiar nuestra perspectiva.

Es cierto que nuestra biología es notablemente compleja. Gracias a ella, hemos creado lenguajes, ciudades, satélites y medicina. Pero también hemos alterado ecosistemas, extinguido especies y puesto en riesgo el equilibrio del planeta.

Tal vez nuestra mayor complejidad no sea un privilegio, sino una responsabilidad. Somos la única especie capaz de comprender su impacto y de elegir actuar con conciencia. Porque si bien no somos los reyes de la creación, sí podríamos aspirar a ser sus cuidadores más lúcidos.

El autor, Carlos Becco, es consultor en agronegocios y tecnologías innovadoras

FUENTE: TN