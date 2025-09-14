DROGAS, INCESTO Y UN EMBARAZO: LA BRUTAL HISTORIA DE LA ACTRIZ QUE DENUNCIÓ A SU PADRE POR HABERLA VIOLADO

Drogas, violencia y un embarazo: la brutal historia de la actriz que denunció a su padre por haberla violado. (Foto: People)

En septiembre de 2009, el mundo del espectáculo quedó en shock con una revelación inesperada. Mackenzie Phillips, actriz conocida por su papel en la serie One Day at a Time e hija de John Phillips, líder de la banda de los años 60 The Mamas & the Papas, publicó un libro autobiográfico en el que acusó a su padre de haberla violado durante una década.

El testimonio, que salió a la luz años después de la muerte del músico, dividió a su familia, generó un intenso debate público y dejó una marca en la memoria cultural de Estados Unidos.

Una vida de abusos y manipulación

El relato de Mackenzie se conoció con la publicación de High on Arrival, su autobiografía. Allí contó con detalles que la relación comenzó cuando ella tenía 19 años, después de que su padre le enseñara cómo inyectarse drogas.

Según su testimonio, el primer hecho ocurrió en una habitación de hotel, en medio de una noche que no pudo recordar con claridad por los efectos de las sustancias. A partir de ese episodio, la situación se repitió en varias ocasiones y derivó en lo que ella describió como un «vínculo prolongado, que mezclaba abuso, manipulación y confusión“.

Phillips dijo que la dinámica se mantuvo durante diez años. Además, reconoció que, con el tiempo, no solo se trataba de violencia sexual, sino que su padre había instalado un sistema de control en el que las drogas y el silencio eran herramientas centrales.

Tras la muerte de su padre, Mackenzie Phillips reveló que tuvo una relación incestuosa con él que se prolongó durante una década. (Foto: New York Post)

La situación llegó a un punto límite cuando quedó embarazada y no pudo determinar si el padre era su esposo en ese momento o el propio John Phillips. Por este motivo, en medio de la incertidumbre, decidió abortar. Según dijo, ese fue el quiebre definitivo para ponerle fin al vínculo.

La publicación de High on Arrival y la entrevista que Mackenzie ofreció luego al programa The Oprah Winfrey Show generaron un impacto inmediato en los medios de todo el mundo.

Un ícono de la música de los 60

John Phillips fue una figura central de la escena contracultural de los años 60. Como fundador y principal compositor de The Mamas & the Papas, escribió algunas de las canciones más recordadas de la época, entre ellas California Dreamin’ y Monday, Monday.

La banda logró un éxito inmediato gracias a su estilo vocal y a su capacidad para reflejar el espíritu de una generación marcada por los cambios sociales y políticos. En este contexto, Phillips se consolidó rápidamente como un ícono en la música popular, específicamente en el folk-rock estadounidense.

The Mama’s and the Papa’s fue una de las bandas estadounidenses de folck rock que fueron clave en el contexto político y social de la década del 60. (Foto: East Valley Tribune)

Sin embargo, Phillips se vio envuelto en una vida de excesos vinculada al consumo de drogas y alcohol, una situación que también se reflejaba en las tensiones internas de la banda. Sus matrimonios fallidos, los conflictos con sus compañeros y los episodios de abuso de sustancias lo mantuvieron durante años en el centro de la controversia.

A pesar de ello, logró sostener una carrera como solista, productor e impulsor de festivales como el histórico Monterey Pop Festival de 1967, considerado uno de los hitos de la música popular.

En 2001, John Phillips murió de un infarto a los 65 años en su casa en Los Ángeles.

Después de romper el silencio

Tras la publicación de la autobiografía de Mackenzie, el entorno cercano de su padre comenzó a reaccionar de diferentes maneras. Por un lado, su exesposa y compañera de banda, Michelle Phillips, cuestionó la veracidad de los hechos y aseguró que Mackenzie buscaba publicidad.

Sin embargo, no todos compartieron esa postura: su hermana, Chynna Phillips, cantante de Wilson Phillips, respaldó a Mackenzie públicamente y reveló que ella misma había escuchado esa historia en privado muchos años antes.

Otros miembros de la familia eligieron no pronunciarse. El silencio también se extendió a parte de la industria musical, que prefirió evitar comentarios sobre un caso que involucraba a una figura central del movimiento folk-rock.

En contraposición, varios especialistas en abuso intrafamiliar y psicólogos salieron a explicar en los medios televisivos que el relato de Mackenzie encajaba con patrones conocidos en situaciones de manipulación y dependencia emocional.

Mackenzie Phillips contó su testimonio en el programa de Oprah Winfrey. (Foto: The Oprah Winfrey Show)

A pesar del impacto de la denuncia, no hubo un proceso judicial contra John Phillips. El músico murió en 2001, ocho años antes de que se conociera la historia, lo que impidió cualquier tipo de investigación en su contra.

Para Mackenzie, la publicación del libro significó una forma de liberarse del secreto y confrontar lo que había vivido. En entrevistas posteriores, aseguró que no buscaba venganza ni compensaciones económicas, sino contar su verdad y advertir sobre la magnitud del abuso intrafamiliar.

Con el paso de los años, el caso quedó instalado como uno de los episodios más impactantes de Hollywood en relación con el abuso sexual.

Incluso, el libro de Mackenzie sigue siendo citado como un testimonio que desafió la imagen pública de una figura consagrada y que expuso un tema tabú en la sociedad. La historia también marcó un antes y un después en su propia vida, ya que, según dijo, hablar del pasado le permitió avanzar en su recuperación personal y en su lucha contra la adicción.