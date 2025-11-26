PÍO SANDER VISITÓ A PRODUCTORES FRUTIHORTÍCOLAS EN ZAPARINQUI

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

✅️El intendente Pío Sander, junto a la delegada municipal Mariana López y el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, visitó a productores frutihortícolas que exponen su producción a la vera de la ruta en Zaparinqui.



Estas coloridas ferias de cucurbitáceas, ya un clásico en esta época del año, reflejan el crecimiento productivo de la zona y consolidan a Zaparinqui como uno de los principales polos productivos de la región.

🍉La mayoría de los productores cuenta con el acompañamiento del municipio a través de la Secretaría de Producción y Desarrollo Local de la Municipalidad de Juan José Castelli, a cargo de Jessica Kloster. Desde el área se brinda colaboración en el laboreo de suelos y la provisión de semillas, con el objetivo de incentivar la siembra en cada temporada.

👉Durante la recorrida, el intendente Sander destacó:

“Buscamos que nuestros productores puedan generar frutas de calidad y competir en el mercado con una producción que les permita crecer y consolidarse como emprendedores rurales. Queremos que esta actividad sea rentable y que puedan integrarse a una cadena de producción donde no solo vendan lo que cosechan, sino que también incorporen valor agregado a lo que queda, a través de la elaboración de conservas, dulces y otros derivados.

📌Tenemos inconclusa la fábrica de conservas que habíamos iniciado junto a la gestión provincial anterior, pero lamentablemente esta obra con la llegada de la nueva gestión quedó paralizada. Desde el municipio decidimos darle continuidad y proyección a esta obra para llevar adelante este proyecto fundamental, que permitirá dar mayor utilidad a la fruta que queda y potenciar la producción local.”

