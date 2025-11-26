LAS ABOGADAS DE MARCELA ACUÑA Y FABIANA GONZÁLEZ ADHIRIERON AL PEDIDO DE NULIDAD
Las letradas coincidieron con el planteo de su par, Celeste Segovia, abogada de César Sena, y aseguraron que todavía el proceso no terminó.
Este miércoles por la mañana, en el marco de la audiencia de cesura por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, las abogadas de Marcela Acuña, Celeste Ojeda, y de Fabiana González, Elena Puente, se pronunciaron a favor del pedido de nulidad del veredicto planteado por su colega, Celeste Segovia.
Ojeda adhirió al planteo de nulidad y a todos los puntos, agregando que el 5 de noviembre, la defensa planteó que se había filtrado un audio que no era auténtico de Acuña para generar dicho contexto.
«Se mantiene esta demonización de los acusados , cuando se han presentado noticias como una pelea en la alcaidía, la cual era anterior y no tenía relación con el caso. Pido que se abstengan de publicar información sobre mi asistida», solicitó.
Por su parte, Elena Puente, expresó: «Esto no es gratis y genera problemas de salud a mi defendida. Hay una familia detrás, seamos responsables, ya que hay derechos. Me han agredido mujeres. Pido que se respeten los derechos de mi defendida; todavía no hay sentencia, todavía son inocentes».
«Acompaño la nulidad. Quiero un juicio por jurados con respeto», concluyó.