LAS ABOGADAS DE MARCELA ACUÑA Y FABIANA GONZÁLEZ ADHIRIERON AL PEDIDO DE NULIDAD

La abogada Celeste Ojeda junto a Marcela Acuña.

Este miércoles por la mañana, en el marco de la audiencia de cesura por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, las abogadas de Marcela Acuña, Celeste Ojeda, y de Fabiana González, Elena Puente, se pronunciaron a favor del pedido de nulidad del veredicto planteado por su colega, Celeste Segovia.

Ojeda adhirió al planteo de nulidad y a todos los puntos, agregando que el 5 de noviembre, la defensa planteó que se había filtrado un audio que no era auténtico de Acuña para generar dicho contexto.

«Se mantiene esta demonización de los acusados , cuando se han presentado noticias como una pelea en la alcaidía, la cual era anterior y no tenía relación con el caso. Pido que se abstengan de publicar información sobre mi asistida», solicitó.

La defensora Elena Puente junto a Fabiana González.

Por su parte, Elena Puente, expresó: «Esto no es gratis y genera problemas de salud a mi defendida. Hay una familia detrás, seamos responsables, ya que hay derechos. Me han agredido mujeres. Pido que se respeten los derechos de mi defendida; todavía no hay sentencia, todavía son inocentes».

«Acompaño la nulidad. Quiero un juicio por jurados con respeto», concluyó.