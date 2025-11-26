LA ABOGADA DE CÉSAR SENA PIDIÓ LA NULIDAD DEL JUICIO POR «PRESIÓN MEDIÁTICA, POLÍTICA Y SOCIAL»

Este miércoles, se lleva a cabo la audiencia de cesura donde la jueza Dolly Fernández deberá definir las penas para los condenados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.

En ese marco, una de las abogadas de César Sena, Celeste Segovia, pidió la nulidad del proceso judicial y del veredicto, argumentando una «presión mediática, política y social».

Segovia se refirió a la afectación de ciertas normas constitucionales y convencionales, a la afectación de imparcilaidad del jurado y a la publicidad del caso.

«Esta defensa considera que estas formas no pueden sostenerse. No cuestiona la voluntad popular y participación ciudadana, sino que estamos llenos de vicios que afectaron todo el proceso», dijo Segovia.

«Lo que se produjo no fue una decisión libre, serena, imparcial, sino que fue un veredicto en medio de un grave contexto político, de hostilidad social, mediático, con contaminacion social, exposición mediática descontrolada«, remarcó.

«Esta defensa tiene pruebas de que han ingresado funcionarios de alto nivel del Ministerio de Gobierno, no sabemos por qué, ya que no eran parte de este proceso. Los jurados miraban hacia la plaza, saludando, por lo cual la presión pública fue incesante y el escrache social permanente», detalló.

«Afuera se llevaba a cabo un juicio paralelo y sensacionalista que influyó en el proceso de adentro (…) con una única pena permitida; perpetua», aseguró.