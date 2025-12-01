PÍO SANDER RENUNCIÓ A SU BANCA Y CONTINUARÁ COMO INTENDENTE DE JUAN JOSÉ CASTELLI

Tal como se había adelantado más temprano, Pío Oscar Sander confirmó su continuidad al frente de la Municipalidad de Juan José Castelli tras presentar su renuncia indeclinable a la banca de diputado provincial para la cual había sido electo en el Chaco.

La decisión, que venía siendo observada por el arco político local, se volvió previsible luego de que Sander no solicitara la licencia correspondiente ante el Concejo Deliberante para poder asumir como legislador. Con este movimiento, el jefe comunal ratifica su compromiso con la gestión municipal y completará su mandato hasta 2027.

Proyección política hacia 2027–2031

Fuentes extraoficiales señalan que Sander estaría evaluando un rol protagónico en el escenario provincial a futuro. Según trascendidos, el dirigente castelense aspiraría a integrar una fórmula de gobierno para el período 2027–2031, lo que explicaría su decisión de sostener la presencia territorial y política desde la intendencia.

Con su renuncia, Sander se convierte en el único diputado provincial electo que declinó asumir su banca en la actual conformación legislativa.

Quién ocupará la banca vacante

La salida del intendente de Castelli abre ahora un nuevo capítulo: definir quién lo reemplazará en la Legislatura chaqueña. Existen dos posibles mecanismos:

Por corrimiento en la lista: ocuparía la banca Ely Cuesta .

ocuparía la banca . Por criterio de género: el reemplazo correspondería a Lucas Nass.

La decisión final quedará en manos de la Justicia Electoral o del órgano legislativo, según el procedimiento que se aplique.

Mientras tanto, en Juan José Castelli se consolida la continuidad de Sander, quien encara la última etapa de su mandato con la mirada puesta en el futuro político provincial.

