ES INMINENTE LA LLEGADA DEL PROYECTO DE REFORMA DEL CÓDIGO PENAL AL CONGRESO: «PONDRÁ ORDEN»
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
En conferencia de prensa, Patricia Bullrich y Manuel Adorni afirmaron que la norma que impulsa el Gobierno arribará al Palacio Legislativo «en los próximos días».
El jefe de Gabinete y aún vocero presidencial, Manuel Adorni, junto a la ministra de Seguridad que deja su cargo, Patricia Bullrich, confirmaron este lunes que el Gobierno presentará ante el Congreso «en los próximos días» la propuesta de reforma del Código Penal. Esta es una de las iniciativas clave dentro de las reformas «de segundo orden» planificadas por el Poder Ejecutivo.
Ambos funcionarios aseguraron que el proyecto «pondrá orden donde antes reinaba la barbarie». De acuerdo con sus declaraciones, la reforma busca establecer un cambio de doctrina para lograr que «las penas se agraven, la Justicia llegue a tiempo y se termine la puerta giratoria».
Desde la Casa Rosada, Adorni brindó una conferencia donde resaltó «el enorme aporte de Patricia Bullrich al restablecimiento del orden». En este sentido, el funcionario libertario argumentó que, al inicio de su gestión, «la Argentina estaba sumida en un verdadero baño de sangre, los piqueteros eran dueños de la calle y ciudades como Rosario eran zonas liberadas para los narcoterroristas«.
En cuanto a la ahora senadora Patricia Bullrich, ella afirmó que el propósito del nuevo Código Penal es «dar vuelta la realidad de cuáles eran los más favorecidos: los delincuentes, los violadores y los asesinos; que la Justicia llegue a tiempo y que haya cumplimiento efectivo de las penas».
Además, adelantó que la propuesta legislativa contempla el «agravamiento de las penas» y que incluirá una protección especial para quienes desempeñan labores esenciales, como el personal del ámbito educativo, los estudiantes en las escuelas y las personas de la tercera edad.
La funcionaria saliente subrayó que el proyecto introduce la figura de conducción imprudente —una exigencia histórica de Madres del Dolor—, el abuso de armas y el concepto de legítima defensa, donde “la presunción va a estar siempre a favor de quién se defiende”.
Añadió que “las víctimas van a tener una posibilidad de intervenir en todo momento” y que, como resultado de las reformas planteadas, “el 82% de los delitos van a ser con prisión efectiva”.