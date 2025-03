PERÚ: EL EXPRESIDENTE CASTILLO SE DECLARÓ EN HUELGA DE HAMBRE

El expresidente de Perú, Pedro Castillo, se declaró en huelga de hambre como protesta por considerar como una «injusticia» su detención en el penal de Barbadillo por presunta rebelión . Castillo había organizado un intento de golpe de Estado.

«Contra el politizado juicio oral y su anunciada condena en mi contra por delitos de rebelión y otros que no he cometido, me declaro en huelga de hambre«, señaló Castillo en su cuenta de X. En una carta publicado en esa red social, manifestó que se «encuentra recluido injustamente» en la cárcel de Barbadillo, ubicada en el distrito de Ate, Lima. Dijo que está preso «por actos que nunca cometí».

El pasado 4 de marzo comenzó un juicio oral en su contra, en el marco de una investigación fiscal por un intento de golpe de Estado, producido el 7 de diciembre de 2022 cuando trató de disolver el Congreso sin tener un fundamento legal.

«Ahora hay un tribunal con una jueza que ha adelantado opinión en mi contra, forzando el tipo penal de rebelión», expresó Castillo.

El Ministerio Público solicitó 34 años de cárcel para Castillo, y la inhabilitación por tres años y seis meses para ejercer cargos públicos.