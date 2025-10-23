PERSONAL DEL FRIGORÍFICO MUNICIPAL RECIBE INDUMENTARIA DE TRABAJO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Este jueves 23 de octubre, el intendente Pío Sander, junto al secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, convocaron al personal del Frigorífico Municipal para realizar la entrega de nueva indumentaria de trabajo 👕🧤.

Esta acción forma parte de los acuerdos preestablecidos con el gremio municipal SUOEM 🤝 y refleja el compromiso del Municipio con la seguridad y el bienestar de los trabajadores, dotándolos de equipamiento acorde a las tareas que desarrollan diariamente.

💪 En un contexto económico complejo, esta entrega representa un esfuerzo sostenido del Municipio de Juan José Castelli por mantener las condiciones laborales y acompañar a cada trabajador, reafirmando el valor del trabajo, la organización y el compromiso conjunto para seguir fortaleciendo los servicios públicos y la comunidad.

Relacionado