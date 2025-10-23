Jue. Oct 23rd, 2025

EL SENASA CONTROLÓ COLMENAS DE MIEL EN EL IMPENETRABLE

Constataron que la actividad apícola se realice según las condiciones higiénico sanitarias establecidas en la reglamentación orgánica argentina.

En el marco del plan de supervisiones a operadores orgánicos programadas para 2025, el Senasa inspeccionó apiarios de producción primaria y salas de extracción de miel de las localidades de Wichí Pintado y El Sausalito, en la región de El Impenetrable chaqueño.

Asimismo, inspeccionaron a los operadores (primario y elaborador) y verificaron el control que hacen las entidades de certificación orgánica.

Así, controlaron:

  • la sanidad de las colmenas, su ubicación en áreas libres de uso químico.
  • las prácticas apícolas: alimentación de las abejas y tratamiento de plagas.
  • que las salas de extracción de miel operen correctamente.

