EL SENASA CONTROLÓ COLMENAS DE MIEL EN EL IMPENETRABLE

En el marco del plan de supervisiones a operadores orgánicos programadas para 2025, el Senasa inspeccionó apiarios de producción primaria y salas de extracción de miel de las localidades de Wichí Pintado y El Sausalito, en la región de El Impenetrable chaqueño.

De esta manera, constataron que la actividad apícola se realice según las condiciones higiénico sanitarias establecidas en la reglamentación orgánica argentina.

Colmenas de miel.

Asimismo, inspeccionaron a los operadores (primario y elaborador) y verificaron el control que hacen las entidades de certificación orgánica.

Así, controlaron: