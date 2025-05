PERIODISTA DE VILLA RIO BERMEJITO DENUNCIÓ AL INTENDENTE OMAR REIS

PÓRTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

El pasado 29 de abril del año en curso, en sede del Juzgado de Paz local, se amplió la denuncia radicada por la tala de especies autóctonas en el camping municipal. En esta oportunidad el denunciante atribuyó responsabilidades directas sobre el Intendente Omar Reis, sobre el comerciante maderero Miguel Ángel Fusenecco y sobre el Sub-secretario de Servicios Públicos Pedro Romero

Los términos textuales de la denuncia son los siguientes: “…Que RATIFICO en su totalidad la Denuncia radicada en sede policial. Además quiero agregar, que tal y como lo manifesté en la denuncia radicada, en comunicación telefónica con el Intendente local, Sr. Omar Reis, me responde que la autorización que el mismo emitió al Sr. Fuceneco, para el traslado de la madera, fue con respecto a un árbol especie algarrobo, pero localizado en la Escuela 1048, por representar un peligro para la comunidad educativa; pero los árboles cortados no fueron en ese lugar sino en el Camping Municipal, y en número de 3 ejemplares, de especie algarrobo, dos en la entrada al predio y uno frente a los baños que están a la entrada. Además, es importante destacar que la autorización es para el transporte y no para el corte. Al momento de radicar la denuncia lo hago por el hecho en sí, que representa un ecocidio, al talar tres ejemplares de una especie autóctona, y en un espacio que pertenece al erario público. Luego fui tomando conocimiento de las personas que fueron interviniendo, como el Sr. Fuceneco Miguel, que tiene la autorización para el traslado, y el Sr Intendente de esta localidad, quien firmó esa autorización. También que el Sr. ROMERO PEDRO, funcionario municipal, al ser Subsecretario de Servicios Públicos, es quien procedió al corte de los árboles mencionados, quien además procedió a remover los trozos de los árboles ya cortados y dañados. Cerca de las 14:00 hs. aproximadamente estaban presente en el Camping, una batería de maquinarias, entre ellas, retro cavadora, dos camiones volcadores, tractor y acoplado, pertenecientes a la flota municipal, y unos, veinte empleados trabajando para la remoción de los restos, raíces y ramas destroncando todo; que expongo y reproduzco, en este momento, demuestran lo mencionado. Los trozos de tronco cortados están dimensionados largo, diámetro y a simple vista en las fotografías que presento y adjunto para el Expediente, se ve que no están enfermos, secos o dañados, de manera tal que representen un peligro para los visitantes. Estando presente además en el mismo acto y momento, personal Policial, realizando una Constatación de los hechos que personalmente había denunciado. La intencionalidad de borrar rastros, está denotada, si en este momento de dirige al lugar no hay nada. A mi consideración debe actuar la Fiscalía ambiental en este caso, es un delito lo que se está haciendo, cortando estos tres ejemplares de un lugar público, sin la autorización correspondiente. Con respecto a la Declaración Testimonial del Dr. Moreno Emilso, Asesor Legal del Municipio, manifiesta que el Municipio autoriza el traslado de madera de eucalipto de gajos extraídos en una Escuela, EEP N° 553 del Pje. Fortín Lavalle, no entiendo cómo puede el Municipio autorizar la poda de árboles ubicados en una tierra que no pertenece al ejido municipal, y que corresponde al Instituto de Tierras Fiscales, la aplicación de la misma…”

El malestar que motivo la denuncia, fue una autorización de transporte de madera que el Intendente municipal, Omar Reís, firmó y trascendió por las distintas redes sociales, sumado a ello el corte de tres ejemplares de algarrobo en el camping municipal.

La causa que se investiga, se instruye por presunta infracción a los artículos 105 y 108 del Código de Faltas de la Provincia del Chaco (Ley 850-J).”