PAULO LONDRA OFRECIÓ PAGAR $200 MIL PESOS DE ALIMENTOS PERO SU EX PAREJA LO RECHAZÓ: ¿POR QUÉ?

El cantante Paulo Londra de 24 años está viviendo un gran momento profesional con sus dos nuevos singles, uno de ellos con la BZRP Music Session #23, que llegó al puesto 2 del ranking global de Spotify. «Con este nivel de popularidad, no es difícil imaginar los ingresos que genera el trapero surgido de las competencias amateur de freestyle rap», advierte la Doctora en Derecho por la Universidad de Yale, Natalia Volosin.

Recientemente, su expareja y madre de sus dos hijas inició reclamos económicos, que Londra habría intentado resolver con una cifra cercana a los $200 mil pesos mensuales y ella la habría rechazado.

Natalia Volosin, Doctora en Derecho por la Universidad de Yale

«Si observamos qué dice la ley sobre alimentos y compensación económica, no parece un caso difícil: $200 mil pesos es muchísimo dinero, pero como cuota alimentaria de las hijas de un progenitor con los ingresos de Londra no sorprende que su ex pareja lo considere irrisorio. Ni hablar si el cuidado de las niñas está solo a cargo de ella y si, además, la cuota pretende cubrir una compensación económica por el empeoramiento de su situación posterior a la ruptura», consideró Volosin en su columna para Infobae.

Mencionando los cuestionamientos de los que fue víctima la expareja de Londra, la columnista explicó que cuando dos progenitores se separan y uno reclama una cuota alimentaria, es para los hijos o hijas . «No se trata de «financiar el estilo de vida de la mina» (o del tipo), sino de comprarles comida, pañales, abrigo y juguetes a los hijos o hijas de ambos», indicó.

«Aunque se llama cuota alimentaria, no se trata solo de comida, sino de todo lo necesario para la vida: educación, salud, ropa, esparcimiento, vivienda, etc. La obligación alimentaria es de ambos (padre y madre) aunque el cuidado personal (la vieja tenencia) esté a cargo de uno solo».

«Los alimentos son proporcionales a las posibilidades económicas de los progenitores y a las necesidades de los niños y niñas. O sea: quien tiene más, paga más», siguió enumerando Volosin y por último indicó que «si el cuidado personal es compartido y ambos tienen recursos equivalentes, cada uno se hace cargo de la manutención cuando tiene el cuidado».

Cabe destacar que en los medios trascendió que la ex pareja abandonó sus estudios de ciencias veterinarias para acompañarlo a él en el desarrollo de su carrera y ocuparse de la casa y las hijas de ambos.

