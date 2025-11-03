PAULA ROBLES LANZÓ LETALES MENSAJES TRAS EL MENSAJE DE JUANITA QUE APUNTÓ A MARCELO TINELLI: «EGOÍSMO»
A través de sus redes sociales, la exbailarina y madre de la modelo lanzó duros mensajes que estarían dedicados al conductor. Los detalles.
La reacción de Marcelo Tinelli tras el posteo de su hija Juana
Mientras madre e hija manifestaban su bronca a través de las redes sociales, Marcelo Tinelli optó por una postura de reserva y protección familiar, aunque con un gesto público de amor hacia su hija.
El conductor había emitido declaraciones previas sobre la situación, comprometiéndose a manejar el conflicto en privado. En sus palabras, Tinelli afirmó: «Como se darán cuenta en su posteo, además se trata de un tema familiar muy íntimo, que prefiero no darle más trascendencia en los medios, sino resolverlo con amor y diálogo en el seno de nuestra familia».
Marcelo Tinelli también hizo un llamado a los medios para que respetaran su decisión de no ahondar en el conflicto: «Les pido por favor que respeten mi reserva, ya que en este tema no voy a hacer declaraciones, y cualquier cosa que ustedes tengan que saber, se los voy a comunicar», concluyó.
A su vez, el conductor eligió demostrar su apoyo incondicional a Juanita a través de una fotografía junto a ella, acompañada de un emotivo mensaje que priorizaba el lazo afectivo: «Te amo siempre, mi pebe. Con toda mi alma».