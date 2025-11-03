PAULA ROBLES LANZÓ LETALES MENSAJES TRAS EL MENSAJE DE JUANITA QUE APUNTÓ A MARCELO TINELLI: «EGOÍSMO»

Tras las recientes amenazas que impactaron a Juanita Tinelli y dejaron al descubierto las internas familiares del clan Tinelli, su madre, Paula Robles, utilizó sus redes sociales para lanzar una serie de mensajes que resonaron como fuertes indirectas dirigidas a Marcelo Tinelli. La tensión se incrementó luego de que Juanita asegurara en un comunicado que no comparte ni avala muchas de las decisiones de su padre.

Sin un contexto previo evidente en el feed, Paula Robles optó por compartir en sus historias de Instagram una contundente frase del dramaturgo Oscar Wilde: «El egoísmo no es vivir como uno desea vivir, es pedir a los demás que vivan como uno quiere».

La publicación de Robles encontró una inmediata y explícita adhesión por parte de su hija. Juanita Tinelli reposteó la publicación de su madre y, sumando una reflexión propia que intensificó el mensaje, escribió: «El egoísmo enferma».

La escalada de mensajes en redes continuó por parte de la ex pareja de Marcelo Tinelli. Paula Robles eligió otro escrito, esta vez del poeta y cineasta Alejandro Jodorowsky, para reforzar su postura: «Huye del egoísta. Cuando la mente tiene hambre de ser única, se come a cualquiera».

Juanita, al igual que en la publicación anterior, reposteó este segundo mensaje de su madre y volvió a añadir su propia conclusión, reiterando el sentimiento de desgaste: «El egoísmo enferma».