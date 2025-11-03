La Policía de Río de Janeiro afirma que el 95% de las víctimas de la masacre era del Comando Vermelho

Policía Civil de Río de Janeiro informó este lunes que «por lo menos» 97 de las 115 personas que murieron la semana pasada en el Operativo Contención tenían antecedentes criminales «relevantes», es decir, vinculados al narcotráfico en Brasil. Además, otras 59 tenían sendas órdenes judiciales de detención en su contra. La, es decir, vinculados al narcotráfico en Brasil. Además, otras 59 tenían sendas órdenes judiciales de detención en su contra.

Aunque la Defensoría Pública de Brasil informó que 132 personas murieron en el marco de los operativos de la Policía Civil y la Militar en las favelas de Alemão y Penha, el secretario de la Policía Civil en Río de Janeiro, Felipe Curi, afirmó que hubo 119 bajas, entre ellos 115 presuntos delincuentes y cuatro oficiales.

A esas cifras se le suma el informe de la Policía Civil de Río de Janeiro, ya fueron identificados 115 de los 117 civiles que murieron en el operativo del martes pasado.

De esas personas, «más del 95 %» tenían un «vínculo comprobado» con la organización criminal, mientras que las otras dos pruebas periciales dieron resultados inconclusos», informó C5N.

«Esta mínima fracción de narcoterroristas neutralizados que no tenían antecedentes penales ni imágenes en redes sociales portando armas o demostrando vínculos con facciones criminales no significa nada. Si no hubieran reaccionado al abordaje de los policías, habrían sido detenidos«, expresó el secretario de Policía Civil de Río de Janeiro, Felipe Curi, citado en el informe.