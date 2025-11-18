Patrulla Preventiva LO SIGUIERON HASTA EL TECHO Y QUISO LESIONAR A LOS POLICÍAS CON UN CUCHILLO

El hombre quedó detenido y además tenía pedido de captura.

Los agentes de la división Patrulla Preventiva notaron a un hombre intentar ingresar a una casa ajena por avenida Las Heras de Resistencia esta madrugada. El sospechoso intentó huir al ver a la policía y corrió hasta los techos de una de las casas. Ahí, antes de ser demorado intentó agredir a uno de los efectivos con un cuchillo, pero fue desarmado y reducido.

El sospechoso Intentó ingresar a una casa por avenida Las Heras al 3100, aproximadamente. Cuando emprendió su huida y llegaron hasta el techo de una de las casas. Lo siguieron y el sospechoso intentó herir a la prevención con un cuchillo tipo tramontina. Fue reducido finalmente y quedó demorado.

El sospechoso de 26 años fue trasladado al hospital y el sargento de policía que lo demoró fue revisado por los médicos. Gracias al Sistema de Gestión Biométrica descubrieron un pedido de captura bajo la causa de “supuesto robo” y “supuesto encubrimiento.

