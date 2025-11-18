ATRAPARON A UN HOMBRE QUE TENIA PEDIDO DE CAPTURA

Resistencia

El detenido de 30 años, era buscado por la justicia por una causa de “supuesto abuso sexual con acceso carnal en contexto de violencia de género”.

Esta madrugada, los efectivos de la División Patrulla Preventiva, detuvieron aun hombre de 30 años, el cual poseía pedido de captura.

Sucedió mientras los agentes se encontrabas de recorridas, cuando demoraron a esta persona el cual se encontraba ocasionando desorden en la vi publica por avenida Marconi y Ruta 11.

Al verificar sus datos por la aplicación Si.Ge.Bi, constataron que el mismo presentaba pedido de captura por una causa de “supuesto abuso sexual con acceso carnal en contexto de violencia de género” a solicitud de la Cámara Tercera en lo Criminal.

El demorado fue trasladado hacia la Comisaria Cuarta Capital, por razones de jurisdicción.

