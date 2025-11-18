SECUESTRARON UNA MOTO POR MÚLTIPLES INFRACCIONES

En un operativo de control “Lince”, agentes detuvieron a un motociclista que circulaba sin la documentación obligatoria y con varias faltas de seguridad vial.

Durante la madrugada de este martes, en un control realizado sobre calle Juan José Paso y Mendoza, personal de la Comisaria local, detuvo la marcha de una motocicleta que circulaba con varias irregularidades.

El conductor no contaba con licencia de conducir ni cédula identificatoria del vehículo. Además, la moto no tenía espejos retrovisores y circulaba sin luces, lo que constituye infracciones al Código de Faltas Municipal.

La motocicleta fue secuestrada y trasladada a la unidad policial para continuar con las diligencias de rigor.

Relacionado