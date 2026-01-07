PATRICIA BULLRICH RECONOCE EL TRABAJO DEL MINISTRO HUGO MATKOVICH Y LA POLÍTICA DE SEGURIDAD IMPULSADA POR EL GOBERNADOR ZDERO

La ex ministra de Seguridad de la Nación y actual senadora nacional, Patricia Bullrich, expresó públicamente su respaldo al ministro de Seguridad del Chaco, Hugo Matkovich, y valoró el rumbo de la política de seguridad que impulsa el Gobierno provincial, encabezado por el gobernador Leandro Zdero.

A través de un mensaje difundido en las últimas horas, Bullrich remarcó la importancia de sostener una política firme en materia de seguridad, basada en el orden, el cumplimiento de la ley y la presencia activa del Estado. En ese sentido, destacó el trabajo que se viene desarrollando en la provincia del Chaco en articulación con las fuerzas de seguridad.

Desde el Ministerio de Seguridad del Chaco agradecieron el respaldo institucional y reafirmaron el compromiso de continuar trabajando con responsabilidad, profesionalismo y dentro del marco de la ley, priorizando la seguridad de los ciudadanos y la convivencia democrática.

El Gobierno del Chaco continúa avanzando en una política integral de seguridad, con inversión en equipamiento, tecnología y capacitación, y con una fuerte articulación entre Nación, Provincia y municipios, con el objetivo de construir un Chaco más seguro y ordenado.

