DIRECCIÓN TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL INTERIOR CASTELLI: CAYÓ UN PRÓFUGO INTERNACIONAL VINCULADO AL NARCOTRÁFICO Y ABUSO DE ARMAS

La División Tránsito Urbano y Patrulla Vial de Juan José Castelli, concretó este martes por la noche la detención de un joven de 25 años que era intensamente buscado por la Justicia Federal y poseía una circular de captura internacional.

El procedimiento tuvo lugar a las 21:35 en un control ubicado sobre la Ruta Provincial 95, a la altura del kilómetro 1228. En ese punto, los efectivos detuvieron la marcha de un sujeto de 25 años, oriundo de Villa Río Bermejito. Al someter sus datos al Sistema de Gestión Biométrica, los agentes confirmaron que sobre el ciudadano pesaba una medida de detención vigente en una causa por infracción a la Ley 23.737 (Estupefacientes) y disparo de arma de fuego, tramitada ante el Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña.

El hombre era buscado desde el 19 de julio de 2025. En aquella fecha, el ahora detenido se enfrentó en un tiroteo con efectivos de la Comisaría de Villa Río Bermejito para lograr huir, tras ser descubierto con un cargamento de más de 100 kilogramos de marihuana.

Tras la identificación, el Juzgado Federal interviniente, quien ratificó la vigencia de la medida y ordenó su inmediata aprehensión. El detenido fue examinado por personal médico y entregado a la Comisaría 1ª de Castelli, donde aguardará su traslado ante la magistratura federal.

