PATRICIA BULLRICH BUSCA CONDICIONAR A LA JUSTICIA DE CARA A LA MARCHA DE ESTE MIÉRCOLES

En un extenso mensaje publicado en su cuenta en la red social X, Bullrich confirmó su avanzada contra la jueza Andrade.

«DENUNCIAMOS A LA JUEZA ANDRADE. Los violentos de siempre, los barras bravas y los militantes kirchneristas y de izquierda atacaron con palos, cuchillos y fuego, dejando policías heridos y patrulleros incendiados. Pero la jueza Andrade los dejó libres sin siquiera revisar sus antecedentes», comenzó Bullrich.

Y advirtió: «No fue un error, fue complicidad. Violó la Ley de Reiterancia, intervino donde no debía y hasta liberó a todos ¡por WhatsApp! Liberó a delincuentes con causas por robo, drogas y agresiones».

«Nosotros no vamos a permitir que la justicia sea un chiste y pro delincuentes. La denunciamos por prevaricato, incumplimiento de deberes y encubrimiento. Con la ley en mano y sin miedo, ni un paso atrás», concluyó amenazante.

Bullrich apuesta a vaciar la marcha de este miércoles por una doble vía. Primero defendiendo el violento accionar de la policía y, anticipando así, que este miércoles volverá a actuar con la violencia que lo hizo la semana pasada. En esa línea hasta defendió el golpe que un efectivo policial le propinó a una mujer de 81 años a quien hizo caer y perder el conocimiento al golpear su cabeza contra el asfalto. Incluso cargó contra la víctima a la que calificó de «jubilada patotera».

Por otro lado busca amedrentar a la Justicia para que actúe condicionada. Para ello denunció hoy a Andrade que liberó a los detenidos ya que la Policía no cumplió con ninguno de los procedimientos de detención ni le llevó la causales ni pruebas de cada una de esas detenciones.

La denuncia lleva la firma del abogado Fernando Soto en representación del Ministerio de Seguridad y acusa a la jueza Andrade de haber liberado a los detenidos «pasando por encima» del rol de los fiscales y «frustrando en gran medida la investigación».

«Como puede advertirse, la decisión de liberar a los detenidos fue un mero acto de voluntad de la juez, basado en pura ideología», señala la denuncia y advierte que «tirar piedras, quemar patrulleros, incendiar recipientes de basura y destruir bienes públicos no son formas legitimas de ‘reclamar’ y, por el contrario, son constitutivas de delito».

«Su actuación fue tan burda, que no puede descartarse ab initio que su voluntad haya estado dirigida a colaborar para que los imputados evadan la acción de la justicia, porque si bien no conocía las actuaciones, sí conocía el caos de violencia que estaba sucediendo, ya que las imágenes de los delitos estaban en los medios periodísticos, en internet y en todos los canales de televisión», sigue la denuncia que nada dice sin embargo que la policía no le entregó jamás a la magistrada la información mínima necesaria para dictar la prisión preventiva de los detenidos.