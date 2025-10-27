Patricia Bullrich adelantó cuáles serán las tres leyes que buscará tratar en el Congreso

La ministra de Seguridad y senadora electa, Patricia Bullrich, celebró los “resultados impresionantes” obtenidos por La Libertad Avanza durante las elecciones de este domingo y adelantó cuáles serán las tres leyes que buscará tratar en el Congreso de la Nación, en concordancia con los objetivos y prioridades del Gobierno.

Tras los resultados de los comicios a nivel nacional, donde el oficialismo ganó en 16 provincias, Bullrich destacó que ve a “La Libertad Avanza mucho más fortalecida». La senadora electa por la Ciudad de Buenos Aires se impuso con el 50,32% de los votos (99,39% de las mesas escrutadas). Por detrás quedó Mariano Recalde, de Fuerza Patria, con el 30,63%.

“Son unos resultados impresionantes, creo que el pueblo argentino acompañó el proyecto de cambio. Dijo ‘acá estamos a mitad de camino, nos quieren hacer volver para atrás y queremos ir para adelante’. El apoyo fue en todo el país”, expresó hoy Bullrich para luego enfatizar que, en pos de ese cambio, y ante el ingreso de un mayor número de diputados y senadores del oficialismo al Congreso, LLA se ubica «al borde de un acuerdo político con los sectores que no son kirchneristas, que realmente tienen voluntad de buscar un consenso y lograr que Argentina saque leyes importantes como las que necesita”.

En ese sentido, este lunes adelantó cuáles serán esas tres leyes que buscarán tratar en el Congreso de la Nación, en concordancia con las prioridades del Gobierno a partir del 10 de diciembre.

“En primer lugar, bajar impuestos para que Argentina sea un país más competitivo, para que nuestros productos sean más económicos, para que podamos realmente darle a cada trabajador, comerciante, empresario o persona del campo, la posibilidad de que el fruto de su trabajo sea para ellos y no todo para el Estado. Eso es fundamental”, mencionó Bullrich al hablar con la prensa.