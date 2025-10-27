LAS BREÑAS  RECUPERARON HERRAMIENTAS ROBADAS EN UNA OBRA EN CONSTRUCCIÓN

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Policía esclareció un robo en pocas horas y recuperó varios elementos sustraídos.

Efectivos de la Comisaría de Las Breñas intervinieron tras la denuncia de un vecino que informó el robo de herramientas y materiales de construcción en una vivienda en obra, ubicada sobre calle Pública, casi avenida Los Inmigrantes.

Según la denuncia, desconocidos ingresaron al lugar tras violentar el candado de un depósito y sustrajeron una bomba de agua, palas, martillos, tenazas, corta fierros y otros elementos de trabajo.

Tras iniciar las tareas investigativas, el personal del Servicio Externo logró dar con un joven de 25 años que tenía en su poder varias de las herramientas denunciadas como sustraídas.

Por disposición de la Fiscalía de Investigación Penal N° 3 de Charata, dispuso la aprehensión del implicado por “Supuesta Causa de Encubrimiento” y la restitución de los elementos recuperados al damnificado.

Las actuaciones continúan a fin de determinar la posible participación de otras personas en el hecho.

