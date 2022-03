PARRA MORENO VALORÓ LA PROPUESTA SOBRE TRABAJO AMBIENTAL Y SEÑALÓ QUE “NO SOMOS OPOSICIÓN POR OPOSICIÓN”

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644688080 – 3644405972.

El representante del Frente Integrador en la Cámara de Diputados del Chaco, Jaime Parra Moreno, analizó el discurso del gobernador Jorge Capitanich en la 54° apertura de sesiones que tuvo lugar este martes, y remarcó que desde su bloque “no somos oposición por oposición”.

“Hoy, todo el pueblo chaqueño está muy necesitado de que salgan leyes que tengan que ver con las necesidades del pueblo, así que vamos a estar trabajando en ese sentido”, manifestó el legislador en comunicación con Radio Provincia, y señaló que “vamos a estar muy atentos a los proyectos de ley que puedan ser enviados por el Ejecutivo, y más atentos a lo que podamos enviar nosotros, desde el Frente Integrador”.

Sobre las palabras del gobernador, Parra Moreno indició que “hizo mucho hincapié, y está en lo correcto, con el tema ambiental, porque lo que está pasando en el país y lo que vemos en El Impenetrable tenemos que tomarlo en serio, que las leyes se cumplan y ver las modificaciones que podemos hacer, para que no se pierda el trabajo que realizan los productores y que ello vaya de la mano con la sostenibilidad. Hay que reforzar todo lo que sea ambiente”.

En cuanto al rol de su bloque, el diputado aseguró que “nos seguimos manejando como siempre, opositores a lo que no es beneficio para los ciudadanos”, sin embargo, planteó que “acompañamos las leyes que vengan del Ejecutivo y sean beneficiosas. No somos oposición por oposición, sino a lo que no viene de la mano de lo que pide la gente”.

