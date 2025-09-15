PARA JUSTIFICAR EL AJUSTE A JUBILADOS, EL BIÓGRAFO DE JAVIER MILEI CITÓ UNA FRASE HOMOFÓBICA DEL MANDATARIO

Javier Milei y Nicolás Márquez

El gobierno de Javier Milei hizo de la violencia verbal uno de los ejes centrales de su discurso. El odio fue dirigido contra distintas grupos y minorías a las que acusó de parasitar el Estado y se convirtieron así en el centro predilecto de la motosierra. Entre ellos se encuentran los discapacitados, diversidades sexuales, pueblos originarios, mujeres y jubilados, por solo nombrar algunos.

Nicolás Márquez, quien, En ese camino la homofobia es una de las características que atraviesa casi de manera permanente el discurso de Milei y los libertarios. Y así lo dejó en evidencia el biógrafo del líder de La Libertad Avanza,, quien, para justificar el ajuste a los jubilados, apeló a una de las máximas homofóbicas que Milei repite livianamente en cuanta oportunidad se le presenta.

En diálogo con FM Millenium, Márquez aseguró que en el pasado el Congreso de la Nación «inventó más de 4 millones de jubilados sin aportes» y explicó así la necesidad de descargar sobre ellos el ajuste: «Javier Milei tiene una frase que es muy cierta, ‘con el culo ajeno somos todos putos'».

Milei ya había quedado en el ojo de la tormenta en el pasado por su homofobia que provocó una fuerte respuesta internacional cuando, en su discurso en el Foro de Davos emparentó la homosexualidad con la pedofilia.