LA IGLESIA DE DIOS: 74 AÑOS DE HISTORIA, FE Y SERVICIO EN CASTELLI
El intendente Pio Sander participó de la emotiva celebración por el 74° aniversario de la Iglesia de Dios en Juan José Castelli, invitado por el pastor Claudio Ruidíaz y la comunidad de fe.
Durante el acto, entregó la Resolución Municipal que declara de Interés Municipal, Social, Religioso y Espiritual este significativo aniversario, destacando la trayectoria de la institución como pilar de la vida espiritual de miles de familias y su valioso aporte al crecimiento de la fe, la solidaridad y los valores que fortalecen a nuestra sociedad.
En sus palabras, el Intendente resaltó la importancia de acompañar a las instituciones religiosas que, a lo largo de los años, han dejado una huella profunda en la historia y en el desarrollo de Castelli, promoviendo la unidad, la esperanza y el compromiso con el prójimo.
👉 La Municipalidad de Castelli felicita a la Iglesia de Dios, a sus pastores, líderes y miembros, que con esfuerzo, constancia y fe han construido un legado que sigue impactando en toda la región.