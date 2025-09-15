48° ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN ALEMANES DEL VOLGA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El intendente Pio Sander acompañó a la Comisión Directiva de la Asociación Alemanes del Volga y a toda la comunidad en la gran celebración por su 48° aniversario.

Durante la velada, hizo entrega de la resolución de reconocimiento municipal a esta querida institución de nuestra ciudad y participó de la coronación de la nueva reina.

Una noche inolvidable con bailes típicos, competencias de comidas tradicionales y la inconfundible música alemana que, año tras año, nos recuerda a nuestros inmigrantes que forjaron parte de la identidad de nuestra ciudad.

👉 El Municipio agradece a las autoridades de la Comisión Directiva por su trabajo y compromiso permanente, y reafirma su acompañamiento a las instituciones que hacen grande a Castelli y mantienen vivas nuestras tradiciones.

Relacionado