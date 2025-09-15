FIN DE SEMANA: RECUPERAN UNA CAMIONETA, UNA MOTO, INCAUTAN CIGARRILLOS ILEGALES Y UN ARMA DE FUEGO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Un fin de semana donde, la Dirección General de Policía Caminera, desplegó diversos operativos enfocados en la prevención de siniestros viales, control de documentaciones y labores para llevar seguridad a los conductores en toda la provincia del Chaco.

Río Muerto

Efectivos Viales, demoraron el paso de una camioneta marca Chevrolet S-10, al momento del control descubrieron que las numeraciones no coincidían con la de cedula de identificación, tras consultar con sistema arrojó que presentaba Pedido de Secuestro.

Resistencia

Minutos después, en otro control ubicado en avenida Italia y Reggiardo recuperan una moto marca Honda Biz 110 cc que arrojó con Pedido a solicitud de la cría 7 Rcia.

General San Martín -Puente Libertad

El día sábado, en el Puesto de control caminero Puente Libertad, incautaron un arma de fuego (escopeta) calibre 12 que era transportado por un hombre de 50 años sin documentación que acredite propiedad y tenencia de la misma.

El Día domingo, demoraron la marcha de una camioneta marca Volkswagen modelo Saveiro para el control, en su interior observaron que transportaba 98 brezas de cigarrillos sin Aval Aduanero, el conductor fue notificado infracción a la ley Nº 22.415.

Puente General Belgrano

Agentes del puesto de control, demoraron un camión que transportaba 30.000 klios de soja, Arca quien dispuso la interdicción de la carga.

Más tarde, en operativo de control en conjunto con Departamento Canes y DIPE, demoraron el paso de un colectivo de pasajeros, donde incautaron marihuana, transportados por una persona. La Divisiòn Microtráfico tras realizar la prueba de campo detectó como resultado 0,7 gramos de marihuana.

El Domingo, realizaron una intervención de 28.000 kilos de Guano Aviar .Senasa ordenó la interdicción porque no cumplía con las medidas correspondientes.

Ruta N°11 kilometro 1041

En otro operativo, demoraron un camión marca Mercedes Benz, conducido por un joven de 21 años, quien transportaba 28.000 kilos de postes de palmeras sin sello de ingreso a la Provincia.

Sáenz Peña-Operativo Anti -Wilero

Por otra parte, Caminera colaboró en un procedimiento en conjunto con Personal del 911, secuestraron 21 envoltorios plásticos, balanza de presición y un picador. La Divisiòn Consumos Problemáticos realizó la prueba de campo y arrojó 315 gramos de cannabis Sativa.

Educación Vial

Educadores de caminera, este fin de semana, en barrio La Rubita realizaron una charla sobre Educación y Concientización Vial a niños.

Secuestros, Actas y Alcoholemias

Se secuestró un total de 31 motocicletas por el código de faltas Ley 850-J en toda la provincia.

Se labró un total de 295 Actas varias en toda la provincia.

Y se registraron 5 siniestros viales de carácter leve.

