RESISTENCIA: ROBÓ UN POLIRUBRO Y TERMINÓ TRAS LAS REJAS
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Un joven de 22 años fue detenido y notificado en una causa por “Supuesto Robo”.
Durante las primeras horas de este lunes, personal de la Comisaría Quinta detuvo a un joven de 22 años implicado en el robo a un poli rubro ubicado en calle Miguel Delfino al 2000 aproximadamente.
Pasadas las 6 de la mañana, los agentes realizaban recorridas de prevención en la zona cuando advirtieron la presencia de una pareja que huía a pie con una mochila. Tras una breve persecución controlada, lograron interceptar a uno de ellos. Al revisar sus pertenencias, constataron que transportaba diversos elementos cuya procedencia no pudo justificar.
Poco después, una mujer de 61 años se presentó ante los efectivos, manifestando que alrededor de las 5:40 había escuchado ruidos fuera de su local y, al salir, notó el faltante de mercadería.
La Fiscalía en turno dispuso que el joven fuera alojado en la unidad correspondiente y notificado de la causa por “Supuesto Robo”.