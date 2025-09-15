AVANZAN A BUEN RITMO LAS OBRAS DE LA SALA DE MONITOREO EN CASTELLI

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

📌Este domingo, el intendente Pío Sander acompañó a los técnicos y se interiorizó sobre el avance de los trabajos para la puesta en funcionamiento del sistema de cámaras de seguridad en la ciudad.

👉 Con un gran esfuerzo y utilizando recursos propios, el municipio pondrá en marcha en pocos días más de 30 cámaras en puntos estratégicos, que serán monitoreadas las 24 horas del día.

🔒 La instalación de este moderno sistema de videovigilancia es una herramienta fundamental para:

✔️ Prevenir hechos delictivos y detectar situaciones sospechosas.

✔️ Brindar una respuesta rápida ante emergencias.

✔️ Aportar pruebas valiosas en investigaciones policiales.

✔️ Cuidar espacios públicos y zonas de alta circulación.

De esta manera, Castelli avanza en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, generando mayor tranquilidad y protección para todos los vecinos.

🗣️ El intendente Pío Sander destacó la importancia de esta iniciativa para la comunidad y expresó con firmeza:

«Castelli lo necesita, y estamos trabajando para dar esa respuesta. Con nuestra sala de monitoreo ubicada en el centro de la ciudad y con muchas cámaras que convertirán nuestras calles en lugares más seguros. A esto le sumamos el plan de iluminación que venimos desarrollando, porque la seguridad de nuestros vecinos es una prioridad absoluta. Queremos que cada familia de Castelli pueda vivir con mayor tranquilidad.»🫶

