EL IPDUV ENTREGÓ MÁS DE 3500 TÍTULOS DE PROPIEDAD Y PROMUEVE LA ESCRITURACIÓN EN TODA LA PROVINCIA
Durante los primeros veintiún meses de gestión, el Gobierno del Chaco, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) concretó la entrega de más de 3.500 títulos de propiedad en toda la provincia del Chaco, beneficiando a miles de familias chaqueñas y consolidando el acceso legal a la vivienda.
El IPDUV recuerda a los adjudicatarios de viviendas la importancia de gestionar la escrituración, ya que permite convertirse en propietarios legales de sus hogares. No es necesario haber cancelado totalmente el crédito: basta con estar al día con las cuotas o adherido a un plan de moratoria. Incluso quienes tengan deuda pendiente pueden avanzar con la escritura bajo hipoteca a favor del Instituto.
También se contemplan casos especiales, como viviendas obtenidas por unión convivencial o entre hermanos, que pueden escriturarse en condominio indiviso, garantizando equidad y reconocimiento legal a distintas formas de organización familiar.
Gestión de trámites
Para iniciar el trámite, los interesados deben dirigirse a las oficinas del IPDUV: Resistencia: Avenida Sarmiento 1801 y en Sáenz Peña: calle Córdoba 500, ala B, salón 3-4.
El proceso requiere la presentación de la documentación correspondiente y el pago de los gastos administrativos. *Toda la información necesaria se puede consultar en el sitio oficial ipduv.chaco.gob.ar.*