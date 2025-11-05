De noviembre a enero, con el pago de servicios en NBCH24 Online Banking se participa de sorteos mensuales. Además, quienes paguen por primera vez tendrán 20% de reintegro.

En el marco de su 31° aniversario, Nuevo Banco del Chaco presenta dos nuevas promociones especiales para quienes pagan impuestos y servicios a través de NBCH24 Online Banking, la plataforma digital disponible las 24 horas desde la web y la aplicación.

Todos los pagos sumarán chances para ganar 10 premios mensuales de $350.000 y un sorteo final de $2.000.000 y 9 premios de $500.000. Además, los clientes que realicen un pago por primera vez tendrán 20% de reintegro y también sumarán chances para los sorteos.

Estas acciones buscan fomentar el uso de canales digitales y premiar tanto a los nuevos usuarios como a quienes ya utilizan la herramienta para gestionar sus pagos de forma fácil, rápida y segura.

Bonificación en el primer pago

Desde el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de enero de 2026, las personas que realicen su primer pago de servicios a través de NBCH24 Online Banking accederán a un reintegro del 20% del monto abonado, con un tope máximo de $5.000.

Se trata de un beneficio por única vez, que aplica a los pagos realizados tanto en la app como en la plataforma web de NBCH24 Online Banking en 24.nbch.com.ar

Cómo hacer un pago en NBCH24 Online Banking:

Se ingresa a la opción “Nuevo Pago”.

Se busca el servicio que se quiere abonar y se ingresa el código de pago electrónico que figura en la boleta.

Se verifican los datos y se confirma la operación.

Los servicios se pueden agregar a la agenda de pagos para tener un acceso directo en los próximos vencimientos.

Desde la web, el proceso es igual: se ingresa a 24.nbch.com.ar y se utiliza el código token que se recibe en la aplicación para confirmar la transacción.

Sorteos mensuales

Nuevo Banco del Chaco tiene otra promoción destinada a quienes ya utilizan regularmente NBCH24 Online Banking para pagar sus servicios, con sorteos mensuales y un gran sorteo final, con un premio especial.

Cada pago de servicio realizado desde la aplicación móvil y la web de Online Banking en 24.nbch.com.ar entre noviembre de 2025 y enero de 2026 genera una chance para participar.

Los sorteos se realizarán en diciembre, enero y febrero. En diciembre, participarán las personas que hayan realizado pagos durante noviembre y se sortearán 10 tarjetas Tuya Recargables con $350.000 cada una.

En enero, participarán los clientes que hayan pagado servicios durante diciembre, con el mismo premio: 10 tarjetas Tuya Recargables con $350.000 cada una.

El gran sorteo final se realizará en febrero entre los clientes que hayan realizado pagos en noviembre, diciembre o enero.

El primer premio será una tarjeta Tuya Recargable con $2.000.000 y del segundo al décimo lugar, los ganadores recibirán tarjetas Tuya Recargables con $500.000 cada una.

Con estas promociones, Nuevo Banco del Chaco reconoce la confianza y fidelidad de sus clientes en estos 31 años de trayectoria y, además, promueve el uso de NBCH24 Online Banking como una herramienta fácil, segura y accesible para realizar pagos y operaciones bancarias desde cualquier lugar.

NBCH nunca solicitará a sus clientes que realicen simulaciones de préstamos, cambios de contraseñas, instalación de aplicaciones o transferencias de dinero. Es fundamental mantener la seguridad y operar siempre a través de los canales oficiales del Banco en el servicio de Atención Online en el WhatsApp verificado 3624161290 o por medio de las redes sociales oficiales.