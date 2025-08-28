PABLO ECHARRI PARTICIPÓ DEL NUEVO PARO EN EL HOSPITAL GARRAHAN: «ES EXACTAMENTE NUESTRA PELEA»

Pablo Echarri fue otra voz que se sumó a ese planteo en la puerta del Hospital Garrahan. Desde hace varios meses se sumaron las voces de artistas contra los recortes efectuados por Javier Milei y compañía tanto en el área de cultura como en Salud y Educación, a veces con casos en los que las historias personales se ven afectadas en varios frentes . Este jueves

«Es visible la lucha del Garrahan, que es la lucha de los universitarios, de la Salud en general, pero particularmente el Garrahan tiene un detalle que es que atiende a todos los niños y niñas provenientes de todo lo largo y lo ancho del país«, señaló en un móvil con C5N.

Al apoyar la lucha del personal del Hospital Garrahan Echarri afirmó que «es el último recurso y el recurso más importante, porque es un hospital modelo en Latinoamérica en materia de resolución de problemas médicos a veces muy graves».

«Estos médicos, médicas y personal no médico están peleando por la recomposición de sueldos», agregó antes de hacer referencia a los últimos eventos políticos en la materia: «Se obtuvo los dos tercios en las dos Cámaras (del Congreso) para la Ley de Emergencia Pediátrica, se está esperando y deseando que el Presidente no vete esta ley, y que esta ley de emergencia pediátrica sea puesta en marcha lo antes posible«.