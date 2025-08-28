Los imperdibles chats de los vecinos conchetos de Nordelta que reveló Jorge Rial

audios de Diego Spagnuolo hablando de presuntas coimas pedidas por Karina Milei en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), la droguería Suizo Argentina quedó en la mira -al igual que toda la gestión libertaria- por su posible involucramiento en la causa por corrupción. El escándalo que se desató en el Gobierno luego de que se filtraranen la, la drogueríaquedó en la mira -al igual que toda la gestión libertaria- por su posible involucramiento en la causa por corrupción.

Lo cierto es que, en pos de investigar, la Justicia ya realizó varios allanamientos al barrio donde viven Emmanuel y Jonathan Kovalivker en Nordelta, tras lo cual explotó el chat de vecinos que Jorge Rial no dudó en mostrar en una nueva emisión de «Argenzuela» (C5N).

Emmanuel y Jonathan Kovalivker

«Cuando vieron el quilombo que armamos, empezaron a chatear… ‘¡salimos en Argenzuela!'», contó el conductor de C5N, previo a dar lugar a la lectura de los mensajes: «Prendan ahora», reza el primer mensaje, con imágenes de Rial en pantalla.

Entre risas, Mauro Federico siguió mostrando los chats: «Toda nuestra discusión sobre si la guardia tiene que avisar o no», continuaba otro vecino, en relación al accionar del servicio de seguridad del country. «¿Con qué derecho publica eso?», se indigna otro habitante del barrio de los Kovalivker.