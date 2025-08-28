LOS IMPERDIBLES CHATS DE LOS VECINOS CONCHETOS DE NORDELTA QUE REVELÓ JORGE RIAL
Tras el escándalo por los audios de Diego Spagnuolo que salpica a los dueños de la Suizo Argentina, trascendió la reacción de los vecinos de los Kovalivker.
El chat continúa con un extenso mensaje de otro vecino: «Estoy escuchando, asombro, a Marcelo Bonelli y su equipo en Mitre, hablando de la mansión del Sr. Jonathan Kovalivker en el lote 6 de La Isla. Y mostrando fotos de su colección de Porsche con los cuales él y sus amigos paseaban por La Isla y Nordelta. Pregunta: ¿el Sr. Jonathan Kovalivker es residente de La Isla? ¿Dueño? ¿Inquilino? ¿O es otro invento de la prensa? ¿Alguien sabe responderme?», manifestó indignado.
«Es dueño, era la casa de (Diego) Simeone, pero no creo que la plata la haya hecho ahora, la empresa tiene 100 años», contestó una vecina.