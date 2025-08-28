PUERTO EVA PERÓN: SE REALIZÓ UN NUEVO OPERATIVO DE ABORDAJE TERRITORIAL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Ministerio de Salud de la Provincia llevó adelante un nuevo Operativo de Abordaje Territorial en el Centro de Salud de Puerto Eva Perón, acercando servicios sanitarios y acompañamiento integral a la comunidad.

La jornada se desarrolló ayer de 9 a 12 horas y contó con atenciones en medicina general, obstetricia, enfermería, pediatría, odontología y vacunación (calendario, antigripal, Qdenga y Covid-19). Además, participaron programas provinciales como Fortaleza e Incluir Salud, junto al Programa de Protección Animal “Dejando Huellas” y el Departamento de Lucha contra la Trata de Personas.

El subsecretario de Redes de Salud, Marcelo Ojeda, destacó: “Estuvimos en Puerto Eva Perón, llevando adelante un operativo articulado junto a distintos ministerios de la Provincia, con el objetivo de acercar servicios, acompañamiento y soluciones concretas a la comunidad. Esta jornada reflejó la importancia del trabajo en equipo y de la presencia del Gobierno en el territorio, garantizando que cada vecino pueda acceder a sus derechos de manera más cercana y efectiva”.

El operativo fue organizado por el Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría de Redes de Salud – Este, la Dirección de Región Sanitaria III, Nachec, Incluir Salud y otras áreas provinciales.

