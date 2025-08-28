El Gobierno confirmó que la TV Pública transmitirá el Mundial 2026

El vocero presidencial y secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni, confirmó este jueves que el Gobierno está llevando adelante las gestiones para que el Mundial 2026 se transmita por la TV Pública.

Sus declaraciones llegan luego de una información que hizo circular un medio de comunicación en las últimas horas, donde aseguraban que la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá el próximo año no se iba a poder ver por la TV Pública porque el Gobierno no estaba dispuesto a comprar los derechos televisivos para transmitir el torneo.

Según se había difundido, se trataba de una decisión basada meramente en lo económico y no por cuestiones políticas. «No vamos a gastar 7 palos verdes en fútbol» , fue la frase que le habría dicho “una fuente de contacto directo con el presidente Javier Milei” al medio Corta.

Esto fue rotundamente desmentido hoy por Adorni, quien calificó a la insólita fake news como “un intento de desprestigiar la gestión del Gobierno”.

“Han operado mediáticamente diciendo que la Televisión Pública no va a transmitir el Mundial del año que viene. Esto es falso”, aseguró hoy el vocero en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.