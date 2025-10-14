OTRO CIUDADANO DESCUBIERTO CON UN PEDIDO DE APREHENSIÓN EN SU HABER

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El joven fue demorado cerca de las 9:15 de la mañana.

Esta mañana, los agentes de la división Caminantes demoraron a un joven para su identificación bajo un procedimiento de rutina. Así, al constatar su información con el Sistema de Gestión Biométrica (Si.Ge.Bi.), descubrieron que el ciudadano tenía un pedido de captura vigente.

El pedido de aprehensión fue emitido el 24 de enero de este año a solicitud de la dirección general de Investigaciones Complejas. La demora se dio en calle Francisco Solano al 50, Resistencia y finalmente el joven fue trasladado hasta la unidad que emitió el pedido.

