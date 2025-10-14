QUIÉN ES NICOLÁS BEHRINGER, EL ARTISTA CALLEJERO DEL TEAM LUCK RA QUE SE CONSAGRÓ COMO EL GRAN GANADOR DE LA VOZ ARGENTINA 2025

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Su conmovedora historia de vida y su potente voz de rockero conquistaron al público, que lo eligió por sobre los otros tres finalistas en una votación récord.

Nicolás Behringer, el artista callejero del Team Luck Ra, se consagró anoche como el gran ganador de La Voz Argentina 2025 Foto: Instagram.

En una final llena de emoción y con un resultado que celebró la superación y el talento, Nicolás Behringer, el artista callejero del Team Luck Ra, se consagró como el gran ganador de La Voz Argentina 2025. Su conmovedora historia de vida y su potente voz de rockero conquistaron al público, que lo eligió por sobre los otros tres finalistas en una votación récord.

Con lágrimas en los ojos, Nicolás recibió la noticia de la mano del conductor Nico Occhiato, desatando el eufórico festejo de su coach, Luck Ra, quien fue el único que apostó por él en las audiciones a ciegas.

Como ganador, se llevó un premio de 70 millones de pesos, un contrato con el sello Universal Music para grabar su música y un automóvil 0 km.

Nicolás Behringer, de cantar en las calles al escenario mayor

La historia de Nicolás Behringer fue uno de los grandes atractivos de esta edición. El joven artista callejero, que además es tutor legal de su hermana menor, llegó al programa con el sueño de poder vivir de la música y darle un futuro mejor a su familia.

Su humildad y su notable evolución a lo largo del certamen lo convirtieron en uno de los participantes más queridos.

Nicolás Behringer es el ganador de La Voz Argentina 2025 Foto: Instagram

“Yo tenía miedo de cantar, solo lo hacía en la ducha o en mi casa”, confesó emocionado en la final. “Hoy sentir una comodidad acá delante de ustedes cuando me costaba ser grabado con un celular es un orgullo”.

Su coach, Luck Ra, lo despidió con palabras que marcarán su futuro: “Este es el final del comienzo. Te lo merecés y felicitaciones sobre todo por la persona que sos”.

