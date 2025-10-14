CHARATA SEGUIMOS TRASLADANDO CONDENADOS A LAS CÁRCELES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Esta mañana dos hombres fueron trasladados desde la Comisaría Primera de Charata al Complejo Penitenciario N° 2 de Sáenz Peña

A raíz de las políticas establecidas por el Gobierno de la Provincia y el Ministerio de Seguridad a cargo del Dr. Hugo Matkovich en la que se dispuso liberar las comisarías de presos con condenas impuestas, esta mañana se concretó otro traspaso al Complejo Penitenciario de Sáenz Peña.

Dos internos con causas por Supuesto Abuso Sexual con Acceso Carnal y otro por Supuesto Robo que estaban alojados en la Comisaría Primera de Charata, fueron trasladados por personal policial y alojados en la dependencia penitenciaria.

