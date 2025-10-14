DIVISIÓN MICROTRÁFICO TRASLADARON A “CURUCHO” A LA UNIDA PENAL N° 7

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La capsula se llevó a cabo este mediodía desde la División dependiente de la Dirección Antinarcóticos con la participación del Cuerpo Operaciones Especial y Cuerpo de Operaciones Motorizadas.

El hombre se encontraba alojado desde Junio de este año en la División Microtráfico Metropolitana en una causa por “Supuesta Infracción a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes”.

Por disposición de la Justicia Federal el detenido fue trasladado a la Unidad Penal N° 7 de la Ciudad de Resistencia.

Cabe mencionar que el traslado, capsula y custodia de la persona en cuestión se llevó a cabo con total profesionalismo y sin que surgiera novedad alguna.

