PLAN PROVINCIAL DE URBANIZACIÓN: EL GOBERNADOR ZDERO INAUGURÓ MÁS Y NUEVAS CUADRAS DE PAVIMENTO EN LAS BREÑAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La obra abarca cuadras con desagües pluviales e iluminación en el casco céntrico de la ciudad.

El gobernador Leandro Zdero junto al intendente Omar Machuca y al administrador de Víalidad Provincial, Omar Canela, inauguraron este martes, en Las Breñas, nuevas cuadras de pavimento urbano que unen las avenidas España y Paraguay, y sus calles transversales. La obra, ejecutada por la Dirección de Vialidad Provincial (DVP), mejora la conectividad y la calidad de vida de los vecinos.

“Era un compromiso de hace muchos años, que trae mejor calidad de vida, mejor conectividad y realza el perfil urbano de la ciudad”, aseguró el mandatario chaqueño.

La obra comprende una superficie total de 6.899 m² de pavimento rígido con cordón integral, además de conductos pluviales e iluminación, y fue ejecutada con personal técnico y equipos propios de la DVP. Los tramos intervenidos incluyen Calle Mc Lean entre 9 de Julio y San Lorenzo, y las Calles Lavalle, Esquiú y Sobral entre Mc Lean y Moreno.

El gobernador Zdero destacó el trabajo conjunto con el municipio: “Valoramos la articulación con el intendente, que de forma planificada nos permite ir previendo, como ésta, tantas obras que iremos haciendo en la ciudad”, señaló.

Finalmente, Zdero compartió la alegría de los vecinos: “Es importante escuchar sus testimonios; después de tanta espera, hoy el pavimento es una realidad”, expresó.

Por su parte, el director de la DVP, Omar Canela, remarcó la importancia de la intervención: “Se trata de un tramo céntrico con gran circulación y demanda. Conocemos la espera de los vecinos y poder cumplir con este compromiso es una gran satisfacción”, sostuvo.

En tanto, el intendente Omar Machuca valoró el acompañamiento del Gobierno provincial: “Estas cuadras las comprometió el gobernador Zdero ni bien asumió. En medio de una situación económica difícil, se mantuvo la esperanza de planificar y proyectar, y hoy vemos los resultados”, concluyó.

Relacionado