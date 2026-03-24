ORGULLO INSTITUCIONAL DESTACADA PARTICIPACIÓN DE EFECTIVOS DEL DEPARTAMENTO CANES EN UN CURSO INTERNACIONAL K9

Participaron además, personal de otras provincias, Ecuador y Paraguay.

El Departamento Canes de la Policía del Chaco celebró con orgullo la destacada participación de dos de sus efectivos en una importante capacitación internacional llevada a cabo por la Policía de la Provincia de Jujuy.

Se trata de los agentes de policía Mario Hernán Alvaredo y Franco Damián López, quienes culminaron con éxito el “VIII° Curso Internacional Guía K9 – 2026”, organizado por la Unidad Especial K-9 DATOP de la Policía de esa provincia.+

El curso contó con un total de 30 postulantes, de los cuales solo 24 lograron completar y aprobar todas las exigencias. Entre ellos, los efectivos policiales chaqueños, alcanzaron satisfactoriamente los objetivos propuestos, y de esa manera dejaron en alto la representación institucional.

La capacitación reunió a personal policial de distintas provincias argentinas, así como también a efectivos de países vecinos como Ecuador y Paraguay. De esa manera se fortaleció el intercambio de conocimientos y experiencias en el ámbito de la seguridad.

Durante el desarrollo del programa se abordaron múltiples temáticas vinculadas al trabajo con canes, entre ellas: diferentes razas y su funcionalidad, especialidades en canes de seguridad (bozal de impacto), detección de narcóticos, búsqueda de personas, iniciación de cachorros, cuidados e higiene, primeros auxilios para humanos y animales, nociones de veterinaria básica y técnicas operativas con escudos, escopetas y canes.

Desde el Departamento Canes destacaron el compromiso, esfuerzo y dedicación de ambos agentes, quienes representaron con profesionalismo a la institución y superaron cada instancia del exigente entrenamiento.

Finalmente, se resaltó especialmente la importancia del constante trabajo en materia de capacitación del personal, así como el permanente acompañamiento de la Jefatura de Policía, que impulsa este tipo de instancias de formación, fundamentales para fortalecer el servicio y la seguridad en la comunidad.

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