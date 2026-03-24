A 50 años del golpe de Estado, convocan a marchar por la memoria en Castelli

En el marco del 50° aniversario del Golpe de Estado en Argentina de 1976, organizaciones sociales, culturales y el colectivo por el 24 de marzo invitan a la comunidad de Juan José Castelli a participar de una jornada de memoria y defensa de la democracia bajo la consigna “Que digan dónde están”.

La actividad se desarrollará el próximo 24 de marzo, en coincidencia con el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una fecha clave para recordar a las víctimas de la última dictadura cívico-militar, caracterizada por la censura, la represión, la persecución política y la violencia estatal.

La convocatoria central será a las 18:00 horas en la intersección de las avenidas General Güemes y General San Martín, desde donde se iniciará una marcha por la memoria, la verdad y la justicia. Luego, a las 19:00 horas, las actividades continuarán en la plaza principal con la proyección de un documental de producción local y una intervención simbólica con pañuelos.

Desde la organización remarcaron la importancia de sostener la memoria colectiva y reafirmar el compromiso con la defensa de la democracia, en un contexto donde consideran fundamental mantener vigentes los valores de verdad y justicia.

“A la democracia la construimos con el compromiso de todos y todas”, expresaron, convocando a la ciudadanía a ser parte activa de esta jornada.