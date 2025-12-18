ORGULLO CASTELENSE QUE TRASCIENDE FRONTERAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El intendente Pío Sander, acompañado por el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, recibió en su despacho a uno de los deportistas más destacados del pádel local e internacional, Franco Stupaczuk, hijo de la ciudad de Castelli y referente de la disciplina a nivel mundial.

Durante el encuentro, desde el Municipio se realizó un reconocimiento a su trayectoria deportiva, destacando su esfuerzo, constancia y los innumerables logros alcanzados a lo largo de su carrera, valores que lo convierten en un verdadero orgullo para toda la comunidad.

En una charla distendida y muy amena, de la que también participó su hermano Nicolás Stupaczuk, dialogaron con el mandatario sobre su experiencia deportiva en distintos países, el crecimiento del pádel a nivel internacional y los proyectos vinculados al desarrollo del deporte.

En ese marco, Franco Stupaczuk realizó la invitación formal para la inauguración de su complejo deportivo, un nuevo emprendimiento familiar que se suma a la amplia y diversa oferta de propuestas deportivas de la ciudad de Castelli, fortaleciendo el desarrollo deportivo y social de la comunidad.

