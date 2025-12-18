SANTA SYLVINA: EL GOBERNADOR ZDERO ACOMPAÑÓ EL ANIVERSARIO CON LA INAUGURACIÓN DE MÚLTIPLES OBRAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Previo al acto central por el 81° aniversario de Santa Sylvina, el gobernador Leandro Zdero inauguró importantes obras para la comunidad, entre ellas: la habilitación de los nuevos sanitarios de la Plazoleta del Gaucho, la inauguración e imposición del nombre “Plazoleta Dr. Carlos Foglino” y la puesta en funcionamiento del Parque Deportivo del barrio Sur.

Durante su mensaje, el gobernador destacó la importancia de las obras inauguradas y el impacto positivo que generan en la calidad de vida de los vecinos. En ese sentido, puso en valor la concreción de los nuevos sanitarios de la Plazoleta del Gaucho, la Plazoleta Dr. Carlos Foglino y el Parque Deportivo del barrio Sur. “Son obras que jerarquizan a Santa Sylvina y fortalecen su perfil urbano, fruto del trabajo iniciado en su momento por Susana Maggio y que hoy tiene continuidad con Diego Calderón, quien formó parte del equipo municipal y actualmente se encuentra al frente de la intendencia”, señaló Zdero.

Asimismo, agregó: “Ordenaron un municipio que estaba destruido y que parecía no tener salida, y desde el Gobierno provincial estamos en ese proceso de seguir acompañando a Santa Sylvina para que sea la ciudad que se merece”.

DETALLES DE LAS OBRAS

Por otra parte, los nuevos sanitarios de la “Plazoleta del Gaucho” fueron construidos con fondos municipales y forman parte de una obra destinada a jerarquizar uno de los espacios públicos más utilizados por los vecinos. El núcleo sanitario cuenta con baños diferenciados y un sanitario adaptado para personas con discapacidad, mejorando la accesibilidad, la higiene y las condiciones de uso del parque, que recibe diariamente a numerosas familias.

En tanto, la “Plazoleta Dr. Carlos Foglino” es una obra pensada como un espacio verde de uso comunitario en el barrio que lleva su nombre. La intervención de la Municipalidad incluyó parquización, juegos infantiles e iluminación LED, con el objetivo de promover el encuentro social, el esparcimiento y el uso recreativo del espacio público, además de rendir homenaje a un referente de la salud y la vida social como lo fue Carlos Foglino.

Además, el Parque Deportivo del barrio Sur fue financiado por Lotería Chaqueña y fue ejecutada en dos etapas. La obra abarcó más de 5.000 metros cuadrados e incluyó la refuncionalización de una construcción existente como núcleo sanitario y la creación de un parque deportivo multiuso, ubicado frente a la Estación Histórica.