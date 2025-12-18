FEMICIDIO EN VILLA RÍO NEGRO: LA FISCAL CONFIRMÓ QUE ERIKA FUE ASESINADA A GOLPES

La fiscal Ana González de Pacche, a cargo de la investigación por la muerte de Erika Cecilia Fernández, de 42 años, aseguró que la mujer fue asesinada por su pareja y confirmó que la causa está caratulada como femicidio. Aunque aún se aguardan los resultados de la autopsia, la funcionaria judicial adelantó que la víctima habría muerto por asfixia o a causa de una violenta golpiza.

«Fue agredida por su pareja», afirmó la fiscal, quien además explicó que se realizaron todas las pericias correspondientes tanto en la vivienda de la víctima como en la casa lindera. «Hicimos todas las pericias en la casa de Erika y en la casa lindera, que es donde el femicida saltó el muro y quedó ahí resguardado por su vecino, quien lo llevó al hospital para luego entregarse voluntariamente», detalló.

En relación a la mecánica del crimen, Pacche sostuvo que la causa de muerte aún no está plenamente determinada, aunque los indicios son contundentes. «La causa de muerte no la tenemos bien determinada, pero sería en principio asfixia o le dio varios golpes, porque él era entrenador de kick boxing, así que tenía todos los elementos», señaló.

Y agregó: «Le habría propinado golpes de puño en el rostro, que Erika tenía cubierto con sangre». Además, precisó que «había varias manchas de sangre en el dormitorio, en la cama y en los almohadones».

La fiscal explicó también que, en principio, el homicidio no se habría cometido con elementos contundentes, sino «a golpe de puño», aunque aclaró que «eso lo va a determinar mejor el médico forense con la autopsia que se está haciendo».

Respecto al hijo de la víctima, un adolescente que fue quien se encontró con la escena del crimen, Pacche indicó que, al tratarse de un menor, «quedará a cargo de su papá» . Asimismo, confirmó que todos los testigos, tanto vecinos como familiares, ya prestaron declaración testimonial en la comisaría.

Finalmente, reiteró que «la carátula actual de la causa es femicidio y el autor es su pareja».

El hecho y la investigación

La Justicia chaqueña investiga el femicidio seguido de un intento de suicidio que ocurrió en el barrio Villa Río Negro, durante la madrugada del miércoles 17 de diciembre. El procedimiento se inició alrededor de las 7.40, cuando efectivos de la Comisaría Duodécima Metropolitana llegaron al domicilio tras un llamado de emergencia. Al ingresar, hallaron a Erika Fernández, de 42 años, quien se desempeñaba como portera de una escuela del barrio, sin signos vitales dentro de una habitación, y a su pareja, un hombre de 41 años, con múltiples heridas cortantes en las muñecas en la vivienda de al lado.

Personal médico constató el fallecimiento de la mujer y, por disposición de la Fiscalía de Género Subrogante, el cuerpo fue trasladado al Instituto Médico de Ciencias Forenses (IMCIF) para la autopsia que permitirá determinar fehacientemente la causa de muerte.

En tanto el sospechoso fue derivado de urgencia al Hospital Perrando, donde permanece internado bajo estricta custodia policial, tras haber intentado quitarse la vida provocándose un corte en la muñeca izquierda. El parte médico indica que fue diagnosticado con «trastorno del sensorio, herida cortante en muñeca izquierda y escoriaciones múltiples».

Según se informó, fue el hijo de la víctima, de 16 años, quien dio aviso a la Policía y alertó sobre la muerte de su madre. Fuentes oficiales señalaron además que no existían denuncias previas por violencia de género radicadas por Erika.