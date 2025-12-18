OFICIAL: SE CONFIRMÓ LA FECHA Y LA SEDE DE LA FINALISSIMA ENTRE ARGENTINA Y ESPAÑA

El certamen internacional volvió en 2022, cuando la Albiceleste se impuso con por 3-0 ante Italia en Wembley. (Foto: Reuter/EFE)

La Finalissima entre la Selección argentina y España se jugará el 27 de marzo a las 15 (hora de la Argentina) en el estadio Lusail, en Qatar. El certamen internacional volvió en 2022, cuando la Albiceleste se impuso con por 3-0 ante Italia en Wembley.

Desde entonces, CONMEBOL y UEFA trabajan de manera conjunta para darle continuidad a este partido que enfrenta a los ganadores de la Copa América y la Eurocopa.

Conmebol confirmó la fecha de la Finalissima entre Argentina y España. (Foto: CopaAmerica/Twitter)

Qué dijo Alejandro Domínguez sobre la Finalissima entre Argentina y España

“Este partido emblemático es más que una competición; es un símbolo de cooperación y respeto entre confederaciones, y una oportunidad para que los aficionados disfruten de un acontecimiento verdaderamente histórico”, destacó el Presidente de la CONMEBOL, Alejando Domínguez.

En ese contexto, el presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, afirmó:“Este partido simboliza la unión de dos continentes futbolísticos y demuestra el alcance global de nuestro deporte en un encuentro de enorme prestigio. Esperamos vivir una velada inolvidable de fútbol de élite y celebración internacional”.

Argentina y España jugarán en el estadio Lusail de Qatar

El estadio donde se disputará la Finalissima entre Argentina y España en 2026 tiene un valor simbólico enorme para la Albiceleste: allí la Albiceleste se consagró campeona del mundo, tras una final histórica ante Francia.

Ubicado sobre una ciudad artificial creada especialmente para la Copa del Mundo, el escenario vuelve a ser protagonista de un evento internacional de primer nivel.

Se trata del estadio más grande del torneo, con una capacidad para 80 mil espectadores, y fue diseñado como una obra emblema del Mundial. Una vez finalizada la competencia, su infraestructura será reconvertida en un espacio destinado a la comunidad, que incluirá escuelas, tiendas, cafeterías, instalaciones deportivas y clínicas de salud, en un proyecto que busca dejar un legado urbano y social más allá del fútbol.

¿Cómo llegar al estadio Lusail?

Hay dos formas de acceder al estadio de Lusail: