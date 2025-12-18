COLONIA BENITEZ: EL GOBIERNO PROVINCIAL DESTRUYÓ MÁS DE 3 TONELADAS DE MARIHUANA Y 80 KILOS DE COCAÍNA
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
El procedimiento fue diagramado por la Policía del Chaco, bajo los lineamientos del Ministerio de Seguridad, a cargo de Hugo Matkovich, y se llevó a cabo en el Polígono de Tiro de la fuerza, ubicado en la localidad de Colonia Benítez. Durante el operativo se destruyeron más de tres toneladas de marihuana, 80 kilos de cocaína y otras sustancias ilegales. La incineración se realizó conforme a la Orden de Operaciones N.º 2978-CEAC, con la coordinación de la Dirección General de Consumos Problemáticos y la Dirección Antinarcóticos.
Desde el Ejecutivo provincial destacaron que cada kilo de droga que se incauta y se destruye representa un avance concreto hacia una sociedad más segura, reafirmando el compromiso del Estado en la prevención de las adicciones y el combate al crimen organizado.
Estas acciones forman parte de una estrategia integral de seguridad que posiciona al Chaco entre las provincias con mayor cantidad de estupefacientes incautados a nivel nacional, como resultado del trabajo articulado entre las fuerzas de seguridad y las autoridades provinciales.
Para garantizar el normal desarrollo del procedimiento, se dispuso la presencia de distintas Unidades de Orden Público, que brindaron cobertura y seguridad durante toda la diligencia, en cumplimiento de los protocolos vigentes y bajo la supervisión de las autoridades competentes.