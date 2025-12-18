COLONIA BENITEZ: EL GOBIERNO PROVINCIAL DESTRUYÓ MÁS DE 3 TONELADAS DE MARIHUANA Y 80 KILOS DE COCAÍNA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Este jueves por la mañana, el Gobierno del Chaco realizó un importante operativo de seguridad preventiva para la destrucción de estupefacientes valuados en más de 1.200 millones de pesos, en el marco de la política firme de lucha contra el narcotráfico impulsada por el gobernador Leandro Zdero.

El procedimiento fue diagramado por la Policía del Chaco, bajo los lineamientos del Ministerio de Seguridad, a cargo de Hugo Matkovich, y se llevó a cabo en el Polígono de Tiro de la fuerza, ubicado en la localidad de Colonia Benítez. Durante el operativo se destruyeron más de tres toneladas de marihuana, 80 kilos de cocaína y otras sustancias ilegales. La incineración se realizó conforme a la Orden de Operaciones N.º 2978-CEAC, con la coordinación de la Dirección General de Consumos Problemáticos y la Dirección Antinarcóticos.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que cada kilo de droga que se incauta y se destruye representa un avance concreto hacia una sociedad más segura, reafirmando el compromiso del Estado en la prevención de las adicciones y el combate al crimen organizado.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral de seguridad que posiciona al Chaco entre las provincias con mayor cantidad de estupefacientes incautados a nivel nacional, como resultado del trabajo articulado entre las fuerzas de seguridad y las autoridades provinciales.

Para garantizar el normal desarrollo del procedimiento, se dispuso la presencia de distintas Unidades de Orden Público, que brindaron cobertura y seguridad durante toda la diligencia, en cumplimiento de los protocolos vigentes y bajo la supervisión de las autoridades competentes.